Прямой эфир

Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания. Об этом «РИА Новости» в четверг, 12 сентября, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Мы сбиваем всё, что шевелится»
Конструктор Виктор Елецкий — о новой российской разработке, стопроцентно поражающей планирующие бомбы, крылатые ракеты и беспилотники

Заместитель генерального директора разработавшего пистолет Центрального НИИ точного машиностроения (входит в «Ростех») Михаил Левшунов ранее рассказал, что пистолет готов к серийному производству.

По его словам, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны. В свою очередь, индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов заявил, что оружие получило литеру «О1».

1 марта генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков отметил, что гражданская версия «Удава» может появиться не ранее 2020 года. Оружие будет стоить минимум €250.

Самозарядный пистолет «Удав» рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России началась разработка новой штурмовой винтовки
В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019