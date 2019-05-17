В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал гендиректор учреждения Альберт Баков.

Баков пояснил, что речь идет о специальном патроне для стрельбы на большие дистанции. Такие фактически не создавались в нашей стране с 1974 года.

«Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить», — добавил Баков.

В марте в Сети появилось фото новейшего пулемета калибра 7,62 мм, созданного российскими оружейниками. Он имеет комбинированные питание: лента, магазин или короб. Автоматика построена на коротком ходе ствола, который можно менять.