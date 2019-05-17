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В России началась разработка новой штурмовой винтовки

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В России разрабатывается новая штурмовая винтовка, но автомат Калашникова она не заменит. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.

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«Мы уже знаем, на что будет похожа новая штурмовая винтовка», — отметил Баков.

По его словам, конструкторы уже достаточно далеко продвинулись в своих наработках. Этому поспособствовало, в частности, создание нового пистолета «Удав» для российской армии. В декабре прошлого года пистолет успешно прошел испытания. После этого, как отметил Баков, конструкторы получили «некий драйв».

Он добавил, что в конструкции новой винтовки ничего особенного не будет — здесь, по его словам, «ничего сильно уже не улучшишь». Работа будет вестись над материалами, эргономикой и точностью стрельбы.

Ранее 17 мая сообщалось, что ЦНИИточмаш работает над созданием нового патрона в калибре .338 Lapua Magnum. Этот патрон предназначен для стрельбы на большие дистанции. Такие в нашей стране не создавались с 1974 года.

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