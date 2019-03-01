Названа цена гражданской версии нового пистолета «Удав»

Гражданская версия нового пистолета «Удав», разработанного для российской армии, будет стоить минимум €250 (более 18,5 тыс. рублей по нынешнему курсу). Об этом рассказал генеральный директор компании-разработчика в ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

«Мы будем, думаю, разделять два пистолета по себестоимости — по гражданской версии будет отдельный расчет себестоимости. Условно говоря, если «Глок» стоит €250, то вот вам ценовая планка», — приводит его слова ТАСС.

Как уточняет производитель, гражданская версия «Удава» может появиться не ранее 2020 года.

Самозарядный пистолет «Удав» рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Пистолет способен пробивать бронежилеты второго класса. Предполагается, что «Удав» заменит повсеместно используемый пистолет Макарова, который уже не соответствует современным требованиям. В начале января новинка прошла испытания на стойкость, устойчивость и прочность.