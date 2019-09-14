Прямой эфир

Армия Хафтара сообщила о гибели военных при ударе турецких дронов

0
Фото: TASS/Mohamed Lagha
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщило, что в результате удара турецких беспилотников погибли трое военных.

Столица в огне: ливийская армия ведет наступление на Триполи
Боевые действия активизировались незадолго до общенациональной конференции по урегулированию кризиса в стране

Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября, к югу от ливийской столицы Триполи, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы командования.

При этом в ЛНА заявили, что также отразили попытку воздушно-наземного нападения террористических группировок на базу «аль-Джуфра» на севере страны.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаезом Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Сарраджем призвал главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара прекратить боевые действия.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг». Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

28 июня Хафтар обвинил Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи. 30 июня ливийский парламент объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецким угрозам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019