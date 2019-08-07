В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76

В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.

За последние две недели это уже третий украинский самолет, подбитый в Ливии.

По данным агентства, во вторник по Ил-76 нанесли удар ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Военные заявили, что самолет перевозил оружие для Правительства национального согласия (ПНС).

Отмечается, что уничтожение воздушного судна стало предупреждением иностранным государствам, поддерживающим ПНС.

МИД Украины подтвердил атаку на Ил-76, уточнив, что удар наносился с дронов, пишет «Страна.ua». При этом украинская сторона утверждает, что на борту находился гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии.

«В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана», — уточнили в ведомстве.

Экипаж в полном составе был эвакуирован в безопасное место. Сейчас решается вопрос о возвращении летчиков на Украину.

В конце июля при ударе правительственных сил по аэропорту Аль-Джурфа были подбиты два самолета Ил-76 киевской авиакомпании Europa Air. В результате инцидента погиб пилот одного из них.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие — в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в Триполи находится созданное при поддержке ООН Правительство нацсогласия.

Ситуация в Ливии вновь обострилась в начале апреля, когда Хафтар объявил о начале наступления на Триполи для смещения ПНС.