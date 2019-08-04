Авиасообщение с аэропортом Митига в Ливии возобновлено после обстрела

Авиасообщение с международным аэропортом Митига в ливийской столице Триполи было восстановлено после обстрела. Об этом сообщает администрация воздушной гавани.

«Авиакомпании начинают возобновлять регулярные рейсы, запланированные на сегодня», — приводит сообщение ТАСС в субботу, 3 августа.

Часть рейсов, как уточняется, была перенесена на следующий день.

Аэропорт Митига находится под контролем ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Воздушная гавань периодически подвергается обстрелам, совершаемым отрядами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Конфликты между различными группировками в Ливии не прекращаются с момента свержения и убийства президента Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие: в городе Тобрук на востоке страны заседает избранный парламент, поддерживаемый ЛНА, а в столице Триполи находится созданное при поддержке ООН Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления подчиняющейся ему Ливийской национальной армии на Триполи для свержения ПНС, которых он считает террористами.