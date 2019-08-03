В Россию вернулись освобожденные Ливией моряки с судна Temeteron

Россияне, освобожденные с танкера Temeteron в Ливии, вернулись домой. Об этом в субботу, 3 августа, сообщил «РИА Новости» координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.

«Все вернулись. Трое россиян», — сказал он. По его данным, вернулся домой весь экипаж судна, включавший греков и украинцев.

Танкер Temeteron, принадлежащий греческой фирме, был задержан в конце июня 2016 года недалеко от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России, пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Судно шло под флагом Белиза. В Ливии экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов.

В сентябре 2018 года моряков приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. 2 августа текущего года глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что Ливия отпустила двух российских моряков с танкера Temeteron.