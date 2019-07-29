В ООН призвали к прекращению огня в Ливии на время Курбан-байрама

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала к прекращению огня в Ливии на время празднования Курбан-байрама. Соответствующее заявление сделал спецпосланник генерального секретаря международной организации по Ливии Гассан Саламе в понедельник, 29 июля.

По его словам, существует угроза, что нынешний конфликт может перерасти в настоящую гражданскую войну. Саламе призвал представителей враждующих сторон встретиться, для того чтобы «закрепить прекращение боевых действий», передает «Интерфакс».

Дипломат отметил, что участники ливийского конфликта грубо нарушают международное право и законодательство.

Курбан-байрам — один из главных исламских праздников, который отмечают по окончании хаджа — паломничества к святым местам в Мекке. В этом году мусульмане начнут праздновать Курбан-байрам 11 августа.

Конфликты между различными группировками в Ливии не прекращаются с момента свержения и убийства президента Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящий момент в североафриканской стране фактически установилось двоевластие: в городе Тобрук на востоке заседает избранный парламент, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, а в столице Триполи находится Правительство национального согласия (ПНС), созданное при поддержке ООН.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления ЛНА на Триполи для свержения ПНС, которое он считает террористическим.