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СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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В Ливии в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра погиб украинский пилот. Об этом 27 июля сообщило издание «РИА Мелитополь».

По данным портала avia.pro, в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76. При этом отмечается, что самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air, однако в то же время в ЖЖ появилась информация, что они были собственностью киевской авиакомпании Europa Air.

Пользователи блог-платформы связали именно с этим событием приостановку действия сертификата эксплуатанта этого перевозчика со стороны Государственной авиационной службы Украины. Согласно госреестру воздушных судов, в парке Europa Air есть пять грузовых Ил-76ТД 1990–1992 годов выпуска, сообщает «РИА Новости».

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится правительство национального согласия Ливии (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей сложить оружие и поднять белый флаг.

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