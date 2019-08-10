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Франция созвала Совбез ООН по Ливии

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников Всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте постоянного представительства Франции при ООН.

«По просьбе Франции Совет Безопасности проведет экстренное заседание сегодня в 16:00 (23:00 мск - ред.)», — говорится в заявлении.

Ранее в субботу заминированный автомобиль взорвался в Бенгази перед продовольственным рынком на западе города. Погибли два человека, которые были сотрудниками ООН, еще десять человек ранены, в том числе ребенок.

Позже еще один сотрудник ООН скончался от ран, в результате чего число жертв инцидента среди сотрудников всемирной организации увеличилось до трех, сообщает ТАСС.

В 2011 году Ливию охватили массовые демонстрации, которые переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и повстанцами. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Оно создавалось при поддержке ООН.

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления подчиняющейся ему Ливийской национальной армии на Триполи для свержения правительства национального согласия.

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