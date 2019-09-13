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Певица Адель подала на развод

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Фото: Global Look Press/Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS
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Британская певица Адель подала заявление на развод с бизнесменом Саймоном Конекки. Судебные документы зарегистрированы в Лос-Анджелесе накануне. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает газета Wales Online.

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Роман исполнительницы и бизнесмена начался в 2011 году, в 2012-м у них родился сын Анджело. Брак был заключен в 2016 году в атмосфере секретности.

О расставании пары стало известно в начале 2019 года. Тогда представитель 31-летней Адель рассказал о планах супругов совместно воспитывать сына и попросил журналистов проявить тактичность.

В октябре 2018 года стало известно, что Адель стала самой богатой знаменитостью Британии в возрасте до 30 лет. Исполнительница за последний год увеличила состояние до $188 млн, несмотря на то что не выпускала новую музыку, а ее мировое турне завершилось летом 2017 года. Последний же альбом Адель «25» был презентован в 2015 году, однако по сей день приносит ей миллионы.

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