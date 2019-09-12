Новую систему пассажирских перевозок внедрят в Тверской области

В Тверской области внедрят новую модель пассажирских перевозок. Первый этап охватит Тверь и Калининский район, которые должны перейти на новую систему в феврале 2020 года.

Внедрение новой схемы перевозок позволит увеличить провозную способность автобусов на 10%, что составит до 18 тыс. человек в час. Существующие маршруты сохранят, дополнительным транспортом обеспечат шесть населенных пунктов Калининского района, пишут «Тверские ведомости».

Интервалы движения в центре Твери составят в среднем от 2 до 4 минут, в отдаленных районах — от 5 до 15 минут. Соблюдение расписания будет контролироваться, перевозчика за нарушения будут штрафовать.

Новая модель пассажирских перевозок подразумевает использование низкопольных автобусов, введение регулируемых тарифов с соблюдением льгот, повышения экономической эффективности и создание порядка 1 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Верхневолжье создано государственное учреждение «Организатор перевозок Тверской области». Оно будет координировать работу новой системы перевозок, которая сейчас внедряется.