Первые плацкарты и купе с душем и USB-розетками появятся у РЖД осенью

У РЖД осенью 2019 года появятся первые плацкартные и купейные вагоны, в которых будут душ, розетки, микроволновки, холодильники. Об этом в четверг, 29 августа, рассказал заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Александр Лошманов.

«Такие вагоны мы в соответствии с условиями контракта передаем в октябре. Первые купейные вагоны — в сентябре, плацкартные — в октябре, штабные — в ноябре», — приводит его слова «РИА Новости».

Лошманов также отметил, что три первых поезда, в состав которого войдут новые плацкартные, купейные и штабные вагоны, будут сформированы в ноябре, пишет «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что новые плацкартные вагоны, помимо душа, холодильников и микроволновок, получат USB-розетки и дополнительные светильники.

Помимо этого, Лошманов рассказал, что специально для РЖД разработали новые двухэтажные вагоны, в которых планируется оборудовать спортзал и душ, кофе-зону или детскую комнату, сообщает телеканал «360». Там также будут регулируемая температура, душевые кабины и новые туалетные комплексы. Для пассажиров второго этажа увеличат пространство у верхних полок. Такие вагоны будут переданы заказчику в первом полугодии 2020 года.

В июне сообщалось, что в РЖД рассказали о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны.