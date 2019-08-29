Прямой эфир

Первые плацкарты и купе с душем и USB-розетками появятся у РЖД осенью

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У РЖД осенью 2019 года появятся первые плацкартные и купейные вагоны, в которых будут душ, розетки, микроволновки, холодильники. Об этом в четверг, 29 августа, рассказал заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Александр Лошманов.

«Мы обсуждаем тему черных списков пассажиров»
Гендиректор ФПК Петр Иванов — о том, как приструнить хулиганов в поездах и почему боковушки в июле вдвое дороже, чем в мае

«Такие вагоны мы в соответствии с условиями контракта передаем в октябре. Первые купейные вагоны — в сентябре, плацкартные — в октябре, штабные — в ноябре», — приводит его слова «РИА Новости».

Лошманов также отметил, что три первых поезда, в состав которого войдут новые плацкартные, купейные и штабные вагоны, будут сформированы в ноябре, пишет «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что новые плацкартные вагоны, помимо душа, холодильников и микроволновок, получат USB-розетки и дополнительные светильники.

Помимо этого, Лошманов рассказал, что специально для РЖД разработали новые двухэтажные вагоны, в которых планируется оборудовать спортзал и душ, кофе-зону или детскую комнату, сообщает телеканал «360». Там также будут регулируемая температура, душевые кабины и новые туалетные комплексы. Для пассажиров второго этажа увеличат пространство у верхних полок. Такие вагоны будут переданы заказчику в первом полугодии 2020 года.

В июне сообщалось, что в РЖД рассказали о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург
В РЖД поделились ожиданиями от железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019