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Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург

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Фото: РИА Новости
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Консорциум «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России», объединяющий ряд немецкий компаний, готов принять участие в проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

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Соответствующий меморандум подписали председатель правления ОАО «Российские железные дороги» и главный исполнительный директор «Сименс Мобильность» ГмбХ Сабрина Суссон 28 августа в рамках форума «PRO//Движение.ЭКСПО».

«Предполагается, что проект ВСМ будет реализован на основе механизмов государственно-частного партнерства. Соглашение предполагает локализацию технологий и поставку оборудования совместными предприятиями, расположенными на территории РФ, в том числе в сфере строительства подвижного состава и производства необходимых для него компонентов», — говорится на сайте РЖД.

Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.

Идею строительства ВСМ поддержал президент России Владимир Путин в апреле, проектирование может начаться уже осенью. Стоимость строительства оценивается в 1,5 трлн рублей.

Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.ЭКСПО» проходит в Щербинке на территории экспериментального железнодорожного кольца АО «ВНИИЖТ» с 28 по 31 августа. В салоне принимают участие представители 30 стран. В рамках салона работают выставочные павильоны и открытая площадка, в том числе рельсовое полотно, где представят новейшую железнодорожную технику.

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