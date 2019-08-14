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Участок железнодорожной ветки до аэропорта Шереметьево откроют в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новый участок железнодорожной ветки строят к аэропорту Шереметьево. Поезда смогут по нему подъезжать к терминалу В. Эксплуатация железной дороги начнется в 2022 году.

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Строительство обойдется в 12 млрд рублей. РЖД взяли на себя все затраты по работам, сообщает в среду, 14 августа, телеканал «360».

Стройка разделена на два этапа. Первый — открытие ветки от южного терминального комплекса (терминалы D, E, F) в северный (терминалы В, С1 и С2). Это разгрузит трансферный пешеходный тоннель.

Второй этап — железнодорожные пути от аэропорта по Савеловскому направлению. Таким образом, появится альтернатива «Аэроэкспрессу». Открытие состоится после 2024 года.

Ранее в этот же день замгендиректора Шереметьево Сергей Папков сообщил, что после 2024 года в аэропорту может начаться строительство нового пассажирского терминала G.

Шереметьево входит в топ-10 аэропортов-хабов Европы. Его сеть насчитывает более 220 направлений. В 2018 году воздушная гавань обслужила 45,8 млн пассажиров.

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