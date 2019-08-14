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В Шереметьево задумались над строительством терминала G после 2024 года

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Международный аэропорт Шереметьево после 2024 года может начать строительство нового пассажирского терминала G. Об этом в среду, 14 августа, сообщил замгендиректора компании Сергей Папков.

«Это перспективный терминал, пока он в проработке. Есть в перспективном плане, в нашей стратегии, как и у нашего партнера («Аэрофлота». — Ред.), есть планы строительства, в том числе дополнительного терминального комплекса», — цитирует Папкова ТАСС.

По его словам, терминал G может быть построен в южном терминальном комплексе аэропорта, который сейчас объединяет D, E, F.

Папков также подтвердил в среду, что к концу 2019 года в Шереметьево завершат строительство первой очереди терминала С, при этом его запуск запланирован на начало 2020 года. Вторая очередь терминала — С-2 — будет введена в строй в конце 2022 – начале 2023 годов.

Замгендиректора компании также сообщил, что аэропорт Шереметьево перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на 2020 год.

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