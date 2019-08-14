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Шереметьево перенес сроки ввода в эксплуатацию ВПП-3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Московский аэропорт «Шереметьево» перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на 2020 год. Об этом в среду, 14 августа, журналистам рассказал замгендиректора по строительству авиаузла Сергей Папков.

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Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года, сообщает ТАСС. Также Шереметьево после 2024 года может начать строительство нового пассажирского терминала, в настоящее время он находится в проработке, добавил Папков. По его словам, терминал G может быть построен в южном терминальном комплексе авиаузла, который сейчас объединяет терминалы D, E, F.

Аэропорт стремится к повышению комфорта пассажиров при прогнозе роста пассажиропотока до 100 млн ежегодно, пояснил он.

Сроки строительства ВПП-3 в Шереметьево неоднократно переносились. Минтранс весной полагал, что она заработает до июня, а Росавиация тогда же сообщила, что строительство будет завершено 1 июля.

В июле первый заместитель гендиректора по производству авиаузла Андрей Никулин поделился планами о вводе ВПП-3 в срок до 1 сентября, который обозначили в Минтранспорте и Росавиации. «Сейчас 35% рейсов прилетают не по расписанию», — заявил он. По словам Никулина, Если бы третья полоса была введена год назад, то пунктуальность прилета сейчас выросла бы до 90%.

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