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В Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для воздушных судов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На территории аэропорта Шереметьево обрушилось основание крыши ангара. По словам представителя пресс-службы авиаузла Романа Гениса, в результате инцидента никто не пострадал.

По его словам, ЧП произошло утром в субботу, 3 августа. Обрушились сборные конструкции основания крыши ангара для воздушных судов, не имеющего отношения к обслуживанию пассажиров. Строительный объект находится вдали от пассажирских терминалов, уточнил Генис в беседе с «Интерфаксом».

На работу аэропорта инцидент не повлиял, рейсы принимаются и отправляются по расписанию в штатном режиме.

Ранее в субботу британская компания Stasher назвала международный аэропорт Шереметьево в Москве лучшей воздушной гаванью планеты. Он заработал 6,50 балла по сумме из восьми отдельных показателей, среди которых соблюдение расписания полетов, дешевизна парковки, количество залов ожидания, качество питания и др.

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