Шереметьево назвали лучшим аэропортом планеты

Британская компания Stasher назвала международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина в Москве лучшей воздушной гаванью планеты. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование компании.

Московский аэропорт оказался на первом месте рейтинга. Он заработал 6,50 баллов по сумме из восьми отдельных показателей, среди которых соблюдение расписания полетов, дешевизна парковки, количество залов ожидания, качество питания, число магазинов и др.

Второе место в списке лучших воздушных гаваней мира занял лондонский Хитроу, третье — Пиарко на острове Тринидад (Тринидад и Тобаго — островное государство в южной части Карибского моря).

В десятку лидеров вошли также аэропорты Суваннапхум (Бангкок, Таиланд), Каструп (Копенгаген, Дания), Хосе-Мария Кордова (Медельин, Колумбия), Аделаида (Аделаида, Австралия), Калгари (Калгари, Канада), Эль-Дорадо (Богота, Колумбия) и Хамад (Доха, Катар).

Рейтинг Stasher включает в себя 106 крупнейших аэропортов мира.

1 июля стало известно, что российский «Аэрофлот» получил наивысшую оценку британского аналитического агентства OAG за пунктуальность выполнения полетов. Перевозчик стал единственной в России и крупнейшей в Европе компанией, удостоившейся максимального балла в этой категории.