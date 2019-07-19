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Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

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Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила «РИА Новости» директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова. По ее словам, резервный борт вылетел в 05:32 мск. При этом на вылет зарегистрировались 145 пассажиров.

Еще 28, включая двух госпитализированных, приняли решение об отмене перелета. Она добавила, что аэропорт после инцидента работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

Следовавший в Ереван самолет не смог вылететь из Шереметьево из-за задымления на борту, которое произошло 00:45 мск при разбеге по взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Отмечалось, что в результате эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек. Всего на борту находились 187 пассажиров. В свою очередь, Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования причин инцидента.

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