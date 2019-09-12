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Первобытную стоянку впервые нашли на берегу Финского залива

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На южном берегу Финского залива в Ленинградской области археологи обнаружили неолитическую стоянку. Это произошло впервые за всю историю исследований в этом районе.

Находки сделаны в деревне Коваши. Они свидетельствуют о том, что на этом месте располагалась стоянка эпохи первобытности, сообщает телеканал «78» со ссылкой на Институт истории материальной культуры РАН.

Археологи отмечают, что в XVIII веке здесь была церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. В годы советской власти ее снесли до фундамента и построили отделение психиатрической больницы. В 1990-х годах здание забросили, а потом разрушили.

В Институте обратили внимание, что деревня, стоящая на берегу реки Коваши, упоминается в русских и шведских документах с конца XVII века. Одним из ее владельцев был ученый Михаил Ломоносов. Ему эти земли пожаловала лично Екатерина Великая.

В августе рабочие нашли фрагменты фундаментов зданий XVII века, когда ремонтировали трамвайные пути в Санкт-Петербурге.

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