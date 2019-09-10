Археологи изучат неолитическую стоянку на берегу Финского залива

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры РАН исследуют неолитическую стоянку на южном берегу Финского залива в Ленинградской области.

Находки, сделанные в деревне Коваши Ломоносовского района, свидетельствуют о вероятном существовании стоянки эпохи первобытности на месте, где в XVIII веке была построена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает во вторник, 10 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу института.

Стоянки подобного рода на южном берегу Финского залива ни разу не исследовались в ходе раскопок за всю историю его археологического изучения. По словам замдиректора института Натальи Соловьевой, первые доказательства пребывания человека на данной территории относятся, предположительно, к эпохе неолита.

На этой же территории позднее располагался грунтовый могильник с каменными обкладками, датированный периодом c XII по XVII в. Практически во всех погребениях найдены предметы вооружения: ножи или топоры.

Археологические исследования в этой местности, по данным института, связаны с планами воссоздания храма, который существовал здесь с 1788 по 2010 год.

Ранее во вторник стало известно об обнаружении в музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинске детского погребения возрастом около 4 тыс. лет. 2 сентября археологи обнаружили сарматское погребение в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области.