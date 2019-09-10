Прямой эфир

Археологи изучат неолитическую стоянку на берегу Финского залива

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры РАН исследуют неолитическую стоянку на южном берегу Финского залива в Ленинградской области.

Взгляд через века: «старая крепость» Крыма поделилась своей тайной
Почему находка храма на городище Эски-Кермен так важна для исторической науки

Находки, сделанные в деревне Коваши Ломоносовского района, свидетельствуют о вероятном существовании стоянки эпохи первобытности на месте, где в XVIII веке была построена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает во вторник, 10 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу института.

Стоянки подобного рода на южном берегу Финского залива ни разу не исследовались в ходе раскопок за всю историю его археологического изучения. По словам замдиректора института Натальи Соловьевой, первые доказательства пребывания человека на данной территории относятся, предположительно, к эпохе неолита.

На этой же территории позднее располагался грунтовый могильник с каменными обкладками, датированный периодом c XII по XVII в. Практически во всех погребениях найдены предметы вооружения: ножи или топоры.

Археологические исследования в этой местности, по данным института, связаны с планами воссоздания храма, который существовал здесь с 1788 по 2010 год.

Ранее во вторник стало известно об обнаружении в музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинске детского погребения возрастом около 4 тыс. лет. 2 сентября археологи обнаружили сарматское погребение в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Туве откопали «женский айфон» возрастом 2100 лет
В Великом Новгороде нашли действующий деревянный водоотвод XVIII века

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019