УЕФА высоко оценил готовность Петербурга к ЧЕ-2020

Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высоко оценила готовность инфраструктуры Санкт-Петербурга к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила пресс-служба вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Глава операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций Андреас Шар отметил в ходе своего выступления высокий уровень готовности городской инфраструктуры и поблагодарил руководство Санкт-Петербурга за плодотворное сотрудничество, передает ТАСС. Специалисты УЕФА проводят четвертый инспекционный визит в Петербург с 9 по 12 сентября.

В сообщении пресс-службы вице-губернатора говорится о планомерной работе правительства Санкт-Петербурга по подготовке города к турниру, в плане более 130 пунктов.

«Они касаются подготовки спортивной, транспортной, инженерной, медицинской, гостиничной, информационно-коммуникационной инфраструктуры и иных объектов городского хозяйства, обеспечения безопасности и общественного порядка, а также осуществления операционной деятельности в период проведения турнира», — говорится в сообщении.

Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля следующего года. Из-за плотного графика ЧЕ Санкт-Петербург станет единственным российским городом, который поучаствует в турне кубка Европы, решили в УЕФА. Город примет три матча группового этапа и четвертьфинал.