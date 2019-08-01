Фундаменты XVII века нашли при ремонте путей в Петербурге

Рабочие обнаружили фрагменты фундаментов зданий XVII века во время капитального ремонта трамвайных путей в Санкт-Петербурге. Дома находились в городе — предшественнике Северной столицы Ниене.

Фундаменты были обнаружены во время работ на Среднеохтинском проспекте. Работы на участке от Красногвардейской площади до Конторской улицы приостановлены. Археологи приступили к фиксации культурного слоя, сообщает телеканал «78».

По итогам исследования ученые подготовят отчет в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. После этого капремонт трамвайных путей будет продолжен.

Ранее сообщалось, что в Красноярске при строительстве детского сада обнаружили кости оленя, которым около 1 тыс. лет.