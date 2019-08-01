Прямой эфир

Фундаменты XVII века нашли при ремонте путей в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочие обнаружили фрагменты фундаментов зданий XVII века во время капитального ремонта трамвайных путей в Санкт-Петербурге. Дома находились в городе — предшественнике Северной столицы Ниене.

Фундаменты были обнаружены во время работ на Среднеохтинском проспекте. Работы на участке от Красногвардейской площади до Конторской улицы приостановлены. Археологи приступили к фиксации культурного слоя, сообщает телеканал «78».

По итогам исследования ученые подготовят отчет в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. После этого капремонт трамвайных путей будет продолжен.

Ранее сообщалось, что в Красноярске при строительстве детского сада обнаружили кости оленя, которым около 1 тыс. лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Археологические раскопки начались на Курильских островах
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017