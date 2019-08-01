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Кости древнего оленя нашли при строительстве детсада в Красноярске

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Останки оленя обнаружены при строительстве детского сада в Красноярске. К работе приступили археологи.

Кости нашли в поселке «Солонцы-2». В ходе предварительных раскопок были обнаружены останки оленя, возраст которых, по предварительной оценке, может составить около 1 тыс. лет. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Раскопки на месте будут продолжаться, археологи рассчитывают найти другие части скелета животного. На ход строительства детсада это не повлияет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при раскопках в Азове были найдены обезображенные останки собак. По мнению специалистов, костям не менее 700 лет.

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