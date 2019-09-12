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Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Симоновский суд Москвы зарегистрировал пять исков к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

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В акции на проспекте Сахарова, по данным полиции, приняли участие 20 тыс. человек

Истцами выступают ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», а также два индивидуальных предпринимателя — Ярослав Христов и Виталий Толкалов.

По словам собеседника агентства, предварительные заседания по первым трем искам назначены на 13 сентября.

Даты досудебной подготовки по искам индивидуальных предпринимателей еще не определены.

В августе ГУП «Мосгортранс», ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», а также ООО «АНКОР» подали иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве.

В сентябре Коптевский суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении более 1,2 млн рублей убытков из-за простоя транспорта. Рассмотрение иска ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» суд перенес на 1 октября.

В Москве прошли шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и граждан, задержанных в ходе предыдущих мероприятий. Последняя акция состоялась 31 августа. Митинг начался у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади. По данным полиции, на несогласованное с властями шествие пришло около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию.

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