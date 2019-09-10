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Иск Мосгортранса к организаторам несогласованной акции 27 июля удовлетворен

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Фото: Depositphotos
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Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил из зала суда корреспондент «Известий».

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Ответчиками по делу выступили блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, а также сотрудник ФБК Георгий Албуров.

В ходе прений сторон представители истца, требовавшие возмещения ущерба на сумму более 12 млн рублей, заявили, что в суде полностью подтвердили документами предмет и размер заявленного искового заявления. Суд счел доказанным, что ущерб истцу был причинен простоем транспорта.

В иске ГБУ «Автомобильные дороги» на общую сумму 11,468 млн рублей было указано, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки.

Решение по иску вынесла судья Вера Петрова, она исключила из числа ответчиков Албурова. В случае вступления решения в законную силу Алексей Навальный, Георгий Албуров, Олег Степанов, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов обязаны выплатить в солидарном порядке компании 1 218 591 рубль 58 копеек за простой рейсов, который произошел из-за перекрытия дорог участниками акции.

В августе суд в Москве принял иск метро к организаторам несанкционированных акций. Ранее суды приняли к производству три иска о компенсации ущерба, нанесенного массовыми беспорядками 27 июля, на общую сумму почти в 13 млн рублей — от Мосгортранса, ГУП «Автомобильные дороги» и владельца ресторана на Тверской улице.

В Москве прошли уже шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и граждан, задержанных в ходе предыдущих мероприятий. Последняя акция состоялась 31 августа. Митинг начался у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади. По данным полиции, на несогласованное с властями шествие пришло около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию.

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