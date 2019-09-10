Иск Мосгортранса к организаторам несогласованной акции 27 июля удовлетворен

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил из зала суда корреспондент «Известий».

Ответчиками по делу выступили блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, а также сотрудник ФБК Георгий Албуров.

В ходе прений сторон представители истца, требовавшие возмещения ущерба на сумму более 12 млн рублей, заявили, что в суде полностью подтвердили документами предмет и размер заявленного искового заявления. Суд счел доказанным, что ущерб истцу был причинен простоем транспорта.

В иске ГБУ «Автомобильные дороги» на общую сумму 11,468 млн рублей было указано, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки.

Решение по иску вынесла судья Вера Петрова, она исключила из числа ответчиков Албурова. В случае вступления решения в законную силу Алексей Навальный, Георгий Албуров, Олег Степанов, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов обязаны выплатить в солидарном порядке компании 1 218 591 рубль 58 копеек за простой рейсов, который произошел из-за перекрытия дорог участниками акции.

В августе суд в Москве принял иск метро к организаторам несанкционированных акций. Ранее суды приняли к производству три иска о компенсации ущерба, нанесенного массовыми беспорядками 27 июля, на общую сумму почти в 13 млн рублей — от Мосгортранса, ГУП «Автомобильные дороги» и владельца ресторана на Тверской улице.

В Москве прошли уже шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и граждан, задержанных в ходе предыдущих мероприятий. Последняя акция состоялась 31 августа. Митинг начался у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади. По данным полиции, на несогласованное с властями шествие пришло около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию.