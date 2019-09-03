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Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали за повторное нарушение при организации митинга. Такое решение принял во вторник, 3 сентября, Троицкий суд Москвы, сообщает ТАСС.

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«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.

2 сентября Соболь была задержана за участие в несанкционированной акции, которая прошла в Москве 31 августа.

В течение лета Соболь пять раз оштрафовали за нарушения, связанные с проведением несанкционированных акций. Общая сумма штрафа составила более 1 млн рублей.

Ранее московские полицейские возбудили административное дело о нарушении порядка проведения шествия после несанкционированной акции 31 августа. По данным полиции, на нее пришли около 750 человек. Это была уже шестая по счету акция оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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