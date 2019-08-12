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Любовь Соболь вновь оштрафовали

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь назначили штраф в размере 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Соответствующее решение принял Троицкий суд Москвы 12 августа.

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«Суд признал ее (Соболь. — Ред.) виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП», — цитирует пресс-секретаря суда Ксению Алексееву «РИА Новости».

Речь идет о несанкционированной акции 3 августа. Перед ее проведением столичная прокуратура выносила Соболь предостережение, отмечая, что организация массового несогласованного публичного мероприятия является прямым нарушением закона.

Ранее штраф в 300 тыс. рублей Соболь был назначен за несанкционированное мероприятие 27 июля и в 30 тыс. рублей — за несанкционированный митинг 14 июля.

В общей сложности после митингов 27 июля и 3 августа в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, о штрафе — в отношении 880 человек. Возбуждено два уголовных дела, которые соединены в одно производство. По последним данным, фигурантами являются 13 человек.

10 и 11 августа состоялась четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Соболь была задержана еще до начала акции.

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