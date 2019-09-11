Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35. Сумма сделки составит $6,5 млрд, сообщает в среду, 11 сентября, Defense News.

«Предлагаемая продажа поможет целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Она усилит безопасность союзника по НАТО», — цитирует издание сообщение Пентагона.

В американском военном ведомстве уточнили, что поставка F-35 даст Польше «значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США».

Предполагается, что F-35 заменят имеющиеся у Польши советские самолеты Миг-29 и Су-22. В Пентагоне уверены, что у польских военных не возникнет трудностей с интеграцией новых истребителей в свои вооруженные силы.

12 июня сообщалось, что США начали работу над удовлетворением запроса Польши на покупку F-35. При этом Варшава заявила о готовности ускорить процесс приобретения самолетов, если США откажутся от поставки их в Турцию.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил исключить Анкару из соответствующей программы в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.