Прямой эфир

Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

0
Фото: U.S. Air Force
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35. Сумма сделки составит $6,5 млрд, сообщает в среду, 11 сентября, Defense News.

«Предлагаемая продажа поможет целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Она усилит безопасность союзника по НАТО», — цитирует издание сообщение Пентагона.

Плюшки и гаечный ключ: что дает участие в программе F-35
США не хотят допускать Японию в пул партнеров программы истребителя пятого поколения

В американском военном ведомстве уточнили, что поставка F-35 даст Польше «значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США».

Предполагается, что F-35 заменят имеющиеся у Польши советские самолеты Миг-29 и Су-22. В Пентагоне уверены, что у польских военных не возникнет трудностей с интеграцией новых истребителей в свои вооруженные силы.

12 июня сообщалось, что США начали работу над удовлетворением запроса Польши на покупку F-35. При этом Варшава заявила о готовности ускорить процесс приобретения самолетов, если США откажутся от поставки их в Турцию.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил исключить Анкару из соответствующей программы в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Пушков указал на рабскую зависимость Польши от США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019