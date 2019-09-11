Высокое содержание хлора в воздухе зафиксировано в Волгограде

Общественный экологический инспектор Алексей Ульянов раскрыл тайну удушающего запаха в Волгограде, на который жаловались местные жители в августе. В Красноармейском, Кировском, Центральном и Краснооктябрьском районах обнаружено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по хлору. Об этом свидетельствуют данные экологической городской службы.

Самые высокие показатели зафиксированы в Краснооктябрьском районе. В пробах, взятых по двум адресам, превышение норм ПДК составило 1,6 раза, передает портал «НовостиВолгограда.ру». По словам Алексея Ульянова, во время неблагоприятных метеоусловий какое-то предприятие нарушило правила, продолжив работать в штатном режиме.

Природоохранная прокуратура передала информацию о загрязнении атмосферного воздуха в Роспотребнадзор. Но, как отметил Ульянов, федеральная служба никаких вредных выбросов не обнаружила.