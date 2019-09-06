Радоновые годы: как радиоактивный газ в Кузбассе угрожает детсадам
Суд закрыл на месяц детсад в Кемеровской области из-за превышения содержания радона — основного источника природной радиации. За последние два года радон выявляли по меньшей мере в десятке кузбасских образовательных учреждений. Почему Кемеровская область постоянно оказывается в сводке новостей из-за радиоактивного газа и насколько он опасен, разбирались «Известия».
Не опять, а снова
О том, что Мариинский городской суд закрыл детский сад «Аленка» на 30 суток, стало известно в понедельник, 2 сентября. «В спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения максимальная среднегодовая (...) активность радона превысила норму более чем в 4 раза», — подчеркивается в сообщении суда.
Это третий за год детсад в Кемеровской области, где Роспотребнадзор выявил превышение содержания радона. В марте по той же причине закрыли школьный спортзал. В сообщениях управления ФСПП по Кемеровской области подчеркивается, что продукты распада радона при попадании в легкие выделяют альфа-частицы, которые поражают клетки эпителия, вызывают микроожоги и повреждают хромосомы «клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов».
Только за первые полгода 2018 года радон выявляли в детсадах и школах Кузбасса трижды, по меньшей мере два случая превышения ПДК было зафиксировано в 2017 году. В частности, приставы опечатывали несколько кабинетов начальных классов в кемеровской школе. Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что у школы нет подвала, который мог бы снизить воздействие выходящего из земной коры газа: здание стоит прямо на грунте, из-за чего и происходит заражение.
Объяснение не изменилось, когда прошлым летом закрыли Падунскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Такую же судьбу постиг детсад «Снежинка» — единственный на монопоселок Белогорск с населением в 2,8 тыс. человек. Содержание радона там было превышено вдвое.
Радиоактивное притяжение
Раз за разом Роспотребнадзор подчеркивает: превышение содержания радона носит природный характер. «Такая ситуация может возникнуть практически везде, и, конечно же, не только на территории Кузбасса», — подчеркивали в управлении ведомства по Кемерово.
В 2018 году мама воспитанника детсада в Находке пожаловалась, что у ее ребенка выпали почти все волосы. Впоследствии выяснилось, что плановая проверка показала превышение уровня радона в дошкольном учреждении (связь с болезнью мальчика, однако, не доказана) и еще двух школах Находки. Подобные случаи фиксировались также в Иркутской области и Ставропольском крае.
Кемеровская область тем не менее рекордсмен по радону в новостных сводках. «Основной вклад в дозу облучения жителей Кузбасса вносят природные источники, прежде всего естественный газ радон, который находится в воздухе помещений. В среднем за предыдущие 5 лет на долю природного излучения приходилось 91,8%. Доля радона в этой природной части составляет 3,27 мЗв/год, то есть 62,46% от годовой эффективной коллективной дозы облучения населения», — заявляла замруководителя областного кемеровского Роспотребнадзора Елена Парамонова.
Радон часто используется как маркер перед землетрясениями, объясняет руководитель отдела независимой экологической экспертизы Ecostandard Group Сергей Сысоев.
Радон может поступать в помещение из «залегающих под зданием грунтов, ограждающих конструкций из горных пород, наружного воздуха, воды из системы водоснабжения здания, сжигаемого в здании топлива», говорится в СНИП Москомархитектуры. Сергей Сысоев подтвердил, что, действительно, радон легко попадает в воду и его концентрация может повышаться во влажном помещении.
Поближе к земле
Чем более изолированное помещение, тем лучше он оседает. Накопление радона зачастую провоцирует конструкция зданий детсадов и школ. К такому выводу пришли ученые Института промышленной экологии Уральского отделения РАН. Они чаще всего малоэтажные и используют мощные системы отопления, а также плохо проветриваются ночью, отмечалось в исследовании.
В Кемеровском государственном университете несколько лет изучают, как постоянное воздействие радона сказывается на жителях региона. Предварительные результаты работы ученых показали, что уровень концентрации радона, близкий к предельному, был зафиксирован в половине одноэтажных домов. «В целом же превышение ПДК выявлено в 12% домов, что соответствует среднемировому показателю. Как ожидалось, достаточно высокие концентрации газа отмечены на первых этажах многоквартирных домов, построенных более 20 лет назад. В домах же современной постройки превышений норм обнаружено не было», — рассказывал руководитель проекта Алексей Ларионов.
Глава отдела независимой экологической экспертизы Ecostandard Group подчеркивает, что плотность потока радона на территории должна определяться перед строительством.
Здание детского сада в Мариинске, который суд закрыл из-за превышения концентрации радона, было построено в 1952 году. Тогда соответствующих СНИПов еще не действовало.
Мало вводных
Срок жизни радона в период полураспада — менее четырех суток. Радон как канцероген, попав в организм, может впоследствии дать о себе знать. Это может произойти сразу, через 5-10 лет, а может и не произойти вовсе, говорит Сергей Сысоев. В Кемеровском областном медицинском информационно-аналитическом центре сообщили, что воспитанники зараженного детсада с жалобами в больницы не обращались.
О влиянии радона на здоровье известно мало, поскольку выявить связь между его попаданием в организм и болезнью проблематично. Существует много исследований о связи радона и лейкоза, однако их результаты крайне противоречивы — предположительно, из-за большого количества неучтенных факторов, рассказал «Известиям» научный журналист, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
Бытовые дозиметры
Вместе с тем доказано, что у детей выше процент восприятия радона. «Несмотря на то, что объем легких у них меньше, они пропускают столько же воздуха, сколько и взрослые, — объясняет он. — При этом у взрослого человек весь объем радона может, скажем так, рассеяться по большому объему легких. Повреждений будет меньше».
Предположения о том, что попадание радона в организм грозит лучевой болезнью, ничем не подкреплены. «Однако на сегодняшний день можно говорить о том, из-за него увеличивается риск заболевания бронхитом, пневмонией и бронхиальной астмой», — резюмировал врач-токсиколог.