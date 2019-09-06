Радоновые годы: как радиоактивный газ в Кузбассе угрожает детсадам

Суд закрыл на месяц детсад в Кемеровской области из-за превышения содержания радона — основного источника природной радиации. За последние два года радон выявляли по меньшей мере в десятке кузбасских образовательных учреждений. Почему Кемеровская область постоянно оказывается в сводке новостей из-за радиоактивного газа и насколько он опасен, разбирались «Известия».

Не опять, а снова

О том, что Мариинский городской суд закрыл детский сад «Аленка» на 30 суток, стало известно в понедельник, 2 сентября. «В спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения максимальная среднегодовая (...) активность радона превысила норму более чем в 4 раза», — подчеркивается в сообщении суда.

Это третий за год детсад в Кемеровской области, где Роспотребнадзор выявил превышение содержания радона. В марте по той же причине закрыли школьный спортзал. В сообщениях управления ФСПП по Кемеровской области подчеркивается, что продукты распада радона при попадании в легкие выделяют альфа-частицы, которые поражают клетки эпителия , вызывают микроожоги и повреждают хромосомы «клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов».

общество Фото: Depositphotos

Только за первые полгода 2018 года радон выявляли в детсадах и школах Кузбасса трижды, по меньшей мере два случая превышения ПДК было зафиксировано в 2017 году. В частности, приставы опечатывали несколько кабинетов начальных классов в кемеровской школе. Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что у школы нет подвала, который мог бы снизить воздействие выходящего из земной коры газа: здание стоит прямо на грунте, из-за чего и происходит заражение.

Автор цитаты Радон — основной источник фоновой радиации. Это тяжелый природный радиоактивный газ без цвета и запаха, а потому человек распознать его не может. Радон образуется при распаде продуктов урана и тория, которые есть повсеместно в земной коре.

Объяснение не изменилось, когда прошлым летом закрыли Падунскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Такую же судьбу постиг детсад «Снежинка» — единственный на монопоселок Белогорск с населением в 2,8 тыс. человек. Содержание радона там было превышено вдвое.

Радиоактивное притяжение

Раз за разом Роспотребнадзор подчеркивает: превышение содержания радона носит природный характер. «Такая ситуация может возникнуть практически везде, и, конечно же, не только на территории Кузбасса», — подчеркивали в управлении ведомства по Кемерово.

В 2018 году мама воспитанника детсада в Находке пожаловалась, что у ее ребенка выпали почти все волосы. Впоследствии выяснилось, что плановая проверка показала превышение уровня радона в дошкольном учреждении (связь с болезнью мальчика, однако, не доказана) и еще двух школах Находки. Подобные случаи фиксировались также в Иркутской области и Ставропольском крае.

волосы Фото: Depositphotos

Кемеровская область тем не менее рекордсмен по радону в новостных сводках. «Основной вклад в дозу облучения жителей Кузбасса вносят природные источники, прежде всего естественный газ радон, который находится в воздухе помещений. В среднем за предыдущие 5 лет на долю природного излучения приходилось 91,8%. Доля радона в этой природной части составляет 3,27 мЗв/год, то есть 62,46% от годовой эффективной коллективной дозы облучения населения», — заявляла замруководителя областного кемеровского Роспотребнадзора Елена Парамонова.

Радон часто используется как маркер перед землетрясениями, объясняет руководитель отдела независимой экологической экспертизы Ecostandard Group Сергей Сысоев.

Автор цитаты «В регионах, где много гранита и, соответственно, много урана, концентрация этого газа будет довольно-таки велика», — отметил он в беседе с «Известиями». Кроме того, концентрация зависит от погоды. Когда микротрещины, через которые радон поднимается к поверхности земли, после дождя заполнены водой или покрыты снегом, проблем с ним нет.

Радон может поступать в помещение из «залегающих под зданием грунтов, ограждающих конструкций из горных пород, наружного воздуха, воды из системы водоснабжения здания, сжигаемого в здании топлива», говорится в СНИП Москомархитектуры. Сергей Сысоев подтвердил, что, действительно, радон легко попадает в воду и его концентрация может повышаться во влажном помещении.

Поближе к земле

Чем более изолированное помещение, тем лучше он оседает. Накопление радона зачастую провоцирует конструкция зданий детсадов и школ. К такому выводу пришли ученые Института промышленной экологии Уральского отделения РАН. Они чаще всего малоэтажные и используют мощные системы отопления, а также плохо проветриваются ночью, отмечалось в исследовании.

В Кемеровском государственном университете несколько лет изучают, как постоянное воздействие радона сказывается на жителях региона. Предварительные результаты работы ученых показали, что уровень концентрации радона, близкий к предельному, был зафиксирован в половине одноэтажных домов. «В целом же превышение ПДК выявлено в 12% домов, что соответствует среднемировому показателю. Как ожидалось, достаточно высокие концентрации газа отмечены на первых этажах многоквартирных домов, построенных более 20 лет назад. В домах же современной постройки превышений норм обнаружено не было», — рассказывал руководитель проекта Алексей Ларионов.

уа Фото: TASS

Глава отдела независимой экологической экспертизы Ecostandard Group подчеркивает, что плотность потока радона на территории должна определяться перед строительством.

«Если участок земли радоноопасный, то можно либо переориентировать расположение здания и найти наиболее безопасный участок, либо на этапе строительства реализовать определенные технические решения. В частности, это изоляция цокольных подвальных этажей», — объяснил специалист, добавив, что экологическая экспертиза проводится и при вводе здания в эксплуатацию.

Здание детского сада в Мариинске, который суд закрыл из-за превышения концентрации радона, было построено в 1952 году. Тогда соответствующих СНИПов еще не действовало.

Мало вводных

Срок жизни радона в период полураспада — менее четырех суток. Радон как канцероген, попав в организм, может впоследствии дать о себе знать. Это может произойти сразу, через 5-10 лет, а может и не произойти вовсе, говорит Сергей Сысоев. В Кемеровском областном медицинском информационно-аналитическом центре сообщили, что воспитанники зараженного детсада с жалобами в больницы не обращались.

Автор цитаты По данным ВОЗ, радон — вторая по значимости после курения причина развития рака легких. «Ежедневно многие люди неосознанно подвергаются воздействию радона в зданиях, где они живут и работают», — отмечал руководитель программы ВОЗ «Радиация и здоровье» Майк Репачоли.

О влиянии радона на здоровье известно мало, поскольку выявить связь между его попаданием в организм и болезнью проблематично. Существует много исследований о связи радона и лейкоза, однако их результаты крайне противоречивы — предположительно, из-за большого количества неучтенных факторов, рассказал «Известиям» научный журналист, врач-токсиколог Алексей Водовозов.

куау Бытовые дозиметры Фото: РИА Новости/Андрей Рудаков

Вместе с тем доказано, что у детей выше процент восприятия радона. «Несмотря на то, что объем легких у них меньше, они пропускают столько же воздуха, сколько и взрослые, — объясняет он. — При этом у взрослого человек весь объем радона может, скажем так, рассеяться по большому объему легких. Повреждений будет меньше».