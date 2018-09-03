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Остаточные явления: Ростехнадзор проконтролирует радиоактивные загрязнения

Служба ужесточает критерии безопасного вывода из эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения отходов
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Остаточные явления: Ростехнадзор проконтролирует радиоактивные загрязнения
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2018-08-23 18:50:12
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Прежде чем вывести из эксплуатации ядерную установку или пункт хранения отходов, специалисты будут обследовать площадку на остаточные радиоактивные загрязнения. Такой термин впервые планируется ввести в федеральные нормы и правила, следует из проекта приказа Ростехнадзора. С документом ознакомились «Известия». Речь  о загрязнении зданий и окружающей среды техногенными источниками излучения. Его уровень должен соответствовать нормам СанПиНа, только в этом случае на площадке разрешат находиться людям и вести хозяйственную деятельность. Эксперты уверены, что ужесточение контроля обоснованно и необходимо для усиления экологической безопасности.

Ростехнадзор разработал проект изменений в правила безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). Это ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ ‎и отходов и так далее. 

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Баки с радиоактивными отходами, подлежащими утилизации, на судоремонтном заводе «Нерпа» по ремонту и обслуживанию атомных подводных лодок Северного флота ВМФ России

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В обновленной версии правил должен появиться термин «остаточное радиоактивное загрязнение». Речь — об уровне излучения зданий, сооружений, помещений, окружающей среды на площадке ОИАЭ, которое остается после вывода объекта из эксплуатации.  

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Согласно поправкам, эксплуатирующая организация обязана будет провести радиационное обследование всех его элементов (здания, которые нельзя снести, конструкции и так далее) на предмет остаточного загрязнения. Результаты должны быть оформлены в виде отчета, в нем необходимо рассчитать «годовую эффективную дозу облучения», которая сохранится, несмотря на вывод объекта из эксплуатации. В зависимости от этого будут решать, можно ли вести какую-либо хозяйственную деятельность на территории бывшего атомного объекта и безопасно ли там находиться людям. 

Таким образом, Ростехнадзор установит критерии прекращения регулирующего контроля этих объектов, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Разработка норм также была рекомендована миссией МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), отметили в Ростехнадзоре.

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В 2017 году в России из эксплуатации выведено восемь ядерно и радиационно опасных объектов, сказано в годовом отчете ГК «Росатом». Прошли работы по реабилитации загрязненных территорий общей площадью 29 тыс. кв. м. Туда завезено более 46 тыс. т чистого грунта. Площадь рекультивированных земель по итогам 2017-го составила 59,83 га. 

При выводе из эксплуатации объекта площадка, на котором он располагался,  впоследствии обычно становится частью природной среды, а значит, вся территория должна быть безопасной, объяснил главный специалист отдела экологии и техноприродных процессов института «Оргэнергострой» Вадим Рукавицын. К примеру, реакторная установка загрязнена, а значит, возможно наличие остаточного загрязнения на других элементах станции (производственных зданиях, площадке АЭС, элементах конструкций и так далее). Оценка радиационной обстановки на таких объектах при выводе из эксплуатации сейчас не проводится, поэтому необходимо разработать специальную нормативно-правовую базу, создать инфраструктуру для решения этой системной проблемы, считает специалист.

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Цех кондиционирования и хранения твердых радиоактивных отходов в Северо-Западном центре по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» в поселке Сайда-губа

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Все мероприятия, касающиеся источников радиации, должны быть строго регламентированы и отслеживаться до полного освобождения территорий от радиационного контроля, считает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Ужесточение мер в этой области обоснованно и является более чем оправданным, уверен эксперт.

Разработка нормативов для оценки остаточных загрязнений должна вестись непосредственно во взаимодействии со специалистами отрасли, отметил председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев. Это поможет тщательнее проработать все детали и быстрее реализовать новые правила, добавил он.

Тема экологической безопасности страны является одной из приоритетных для развития страны до 2024 года. В связи с этим был разработан национальный проект «Экология», в который вошло десять подпроектов, в том числе «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Рабочая версия нацпроекта предполагает затраты на улучшение экологической обстановки в России более 1,5 трлн рублей.

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