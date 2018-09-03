Остаточные явления: Ростехнадзор проконтролирует радиоактивные загрязнения

Прежде чем вывести из эксплуатации ядерную установку или пункт хранения отходов, специалисты будут обследовать площадку на остаточные радиоактивные загрязнения. Такой термин впервые планируется ввести в федеральные нормы и правила, следует из проекта приказа Ростехнадзора. С документом ознакомились «Известия». Речь — о загрязнении зданий и окружающей среды техногенными источниками излучения. Его уровень должен соответствовать нормам СанПиНа, только в этом случае на площадке разрешат находиться людям и вести хозяйственную деятельность. Эксперты уверены, что ужесточение контроля обоснованно и необходимо для усиления экологической безопасности.

Ростехнадзор разработал проект изменений в правила безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). Это ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ ‎и отходов и так далее.

nuclear2 Баки с радиоактивными отходами, подлежащими утилизации, на судоремонтном заводе «Нерпа» по ремонту и обслуживанию атомных подводных лодок Северного флота ВМФ России Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В обновленной версии правил должен появиться термин «остаточное радиоактивное загрязнение». Речь — об уровне излучения зданий, сооружений, помещений, окружающей среды на площадке ОИАЭ, которое остается после вывода объекта из эксплуатации.

Согласно поправкам, эксплуатирующая организация обязана будет провести радиационное обследование всех его элементов (здания, которые нельзя снести, конструкции и так далее) на предмет остаточного загрязнения. Результаты должны быть оформлены в виде отчета, в нем необходимо рассчитать «годовую эффективную дозу облучения», которая сохранится, несмотря на вывод объекта из эксплуатации. В зависимости от этого будут решать, можно ли вести какую-либо хозяйственную деятельность на территории бывшего атомного объекта и безопасно ли там находиться людям.

Таким образом, Ростехнадзор установит критерии прекращения регулирующего контроля этих объектов, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Разработка норм также была рекомендована миссией МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), отметили в Ростехнадзоре.

В 2017 году в России из эксплуатации выведено восемь ядерно и радиационно опасных объектов, сказано в годовом отчете ГК «Росатом». Прошли работы по реабилитации загрязненных территорий общей площадью 29 тыс. кв. м. Туда завезено более 46 тыс. т чистого грунта. Площадь рекультивированных земель по итогам 2017-го составила 59,83 га.

При выводе из эксплуатации объекта площадка, на котором он располагался, впоследствии обычно становится частью природной среды, а значит, вся территория должна быть безопасной, объяснил главный специалист отдела экологии и техноприродных процессов института «Оргэнергострой» Вадим Рукавицын. К примеру, реакторная установка загрязнена, а значит, возможно наличие остаточного загрязнения на других элементах станции (производственных зданиях, площадке АЭС, элементах конструкций и так далее). Оценка радиационной обстановки на таких объектах при выводе из эксплуатации сейчас не проводится, поэтому необходимо разработать специальную нормативно-правовую базу, создать инфраструктуру для решения этой системной проблемы, считает специалист.

nuclear1 Цех кондиционирования и хранения твердых радиоактивных отходов в Северо-Западном центре по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» в поселке Сайда-губа Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Все мероприятия, касающиеся источников радиации, должны быть строго регламентированы и отслеживаться до полного освобождения территорий от радиационного контроля, считает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Ужесточение мер в этой области обоснованно и является более чем оправданным, уверен эксперт.

Разработка нормативов для оценки остаточных загрязнений должна вестись непосредственно во взаимодействии со специалистами отрасли, отметил председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев. Это поможет тщательнее проработать все детали и быстрее реализовать новые правила, добавил он.

Тема экологической безопасности страны является одной из приоритетных для развития страны до 2024 года. В связи с этим был разработан национальный проект «Экология», в который вошло десять подпроектов, в том числе «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Рабочая версия нацпроекта предполагает затраты на улучшение экологической обстановки в России более 1,5 трлн рублей.