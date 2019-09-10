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Чкаловскую лестницу восстановят после обрушения в Нижнем Новгороде

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Эксперты устанавливают причины обрушения Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. ЧП на объекте культурного наследия произошло днем 8 сентября. Восстановительные работы начнутся через две недели и будут основаны на выводах специалистов.

«Аварии присвоен статус чрезвычайной ситуации. В качестве эксперта выбран ННГАСУ, который проведет обследование лестницы. Причина может быть в усталости конструкции», — заявил замглавы города Виктор Сдобняков.

По его словам, «просто восстановить облицовку — неправильно». После выяснения причин нужно разработать правильный проект и только после этого можно начинать ремонт, передает ИА «НьюсНН».

Чкаловская (Волжская) лестница — монументальная лестница в историческом центре Нижнего Новгорода, построенная в 1949 году. Последняя реставрация проводилась в 2012–2013 годах.

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