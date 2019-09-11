Ход крылом: благодаря вертолетам ФТС выявила вдвое больше санкционки

С января по август в Россию пытались ввезти 70,8 тыс. т запрещенной продукции, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС. В это число входят как санкционные товары, так и продукты санкционного перечня без подтверждения страны происхождения. Рост выявления «запрещенки» в ведомстве объяснили использованием вертолетов и дронов для поиска фур с незаконной продукцией, следующих по проселочным и объездным дорогам, минуя пункты контроля. Всего с момента введения контрсанкций было обнаружено около 200 тыс. т недопустимых к ввозу европейских сельхозтоваров.

Запретить нельзя разрешить

С начала действия режима продовольственного эмбарго мобильные группы Федеральной таможенной службы выявили почти 200 тыс. т запрещенных товаров (непосредственно санкционка и продукты санкционного перечня с неизвестной страной происхождения). За восемь месяцев 2019 года было обнаружено 70,8 тыс. т такой продукции, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, рассказали в ФТС.

Качество выявления в этом году улучшилось, потому что к этой работе подключили вертолеты и дроны. Они отслеживают движение большегрузов, следующих по объездным дорогам, минуя таможенные пункты. Также мобильные группы ФТС получили полномочия по самостоятельной остановке и досмотре грузовых фур без ГИБДД, рассказали в ведомстве.

В ФТС уточнили, что постепенно снизилось количество ввезенных товаров под эмбарго, но при этом вырос объем продуктов запрещенного перечня — без сопроводительных документов и маркировки, что косвенно указывает на их принадлежность к санкционным.

Впрочем, несмотря на усиление контроля, «запрещенка» всё-таки просачивается на российские прилавки и в рестораны. Так, в Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что с момента действия санкций с реализации снято 985 т санкционной продукции или без достоверной информации о ее происхождении. На компании, которые завозят и продают нелегальные «пармезаны», наложено штрафов на общую сумму 866,5 млн рублей. Все изъятые из оборота товары были уничтожены, подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на принимаемые меры, узкоэлитарные импортные продукты всё равно попадают на российский рынок, констатировал вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. По его словам, есть как минимум три способа их завоза: под прикрытием, путем транзита через территорию России в другие страны и легально через рынки стран ЕАЭС.

Рано собирать лавры

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цели программы импортозамещения и диверсификации аграрного сектора в значительной степени достигнуты. Введение контрсанкций положительно сказалось на инвестициях в сельскохозяйственной отрасли, отметил замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его словам, не имеет значения отменят ли санкции и ответные меры, так как помимо политических мотивов есть и экономические: немалые деньги вложены в сельское хозяйство. В том числе есть и иностранные инвестиции в реализацию проектов по производству сыра, вина и другой продукции.

По мнению доцента РАНХиГС Алисена Алисенова, задуманная программа импортозамещения не дала ожидаемых эффектов. Пока от действия ограничений проигрывает конечный потребитель, который вынужден платить равнозначную цену или даже больше за аналог импортного товара не всегда хорошего качества, отметил эксперт.

Политика контрсанкций не поддерживается на уровне массового потребителя, помимо запретов нужны стимулы для бизнеса создавать высококонкурентные продукты, считает Алисен Алисенов. Например, налоговые льготы для предпринимателей простимулируют их на выпуск качественной продукции по приемлемой цене и сдержат поток нелегальных поставок. Сейчас же налоговое бремя на бизнес растёт за счёт повышения квазифискальной нагрузки. На сегодняшний день предприниматели должны уплачивать около 262 неналоговых платежей. Эти издержки ложатся на плечи производителей, которые переносят свои расходы в стоимость продукта, добавил эксперт.

Альтернативное мнение выразил Владислав Корочкин. Он уверен, что действующих преференций и льгот для предпринимателей достаточно. Бизнесу полезна конкуренция, чтобы производство отечественных производителей отвечало установленным требованиям и стандартам. Также эксперт не видит проблем с качеством российских аналогов запрещенных продуктов. Иначе Роспотребнадзор снял бы их с полок.