Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса. Трансляцию его пресс-конференции во вторник, 10 сентября, ведет «Радио свобода» на сайте YouTube.

В ходе разговора с журналистами режиссер заявил, что в Крым он приедет «только на танках». Однако позже он оговорился, что данные слова не стоит воспринимать буквально. Также журналисты спросили Сенцова, готов ли он посетить Донбасс для операции по освобождению пленных, как это делала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Как и в Крым — только на танках», — ответил он.

Сенцов добавил, что в ближайшее время намерен жить в Киеве, куда уже прибыла его дочь.

Обмен заключенными между Москвой и Киевом в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Cущенко, режиссер Олег Cенцов и др.

Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 25 августа 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии.