Запрос на опрос: Госдума выяснит, в каких законах нуждаются россияне

Депутаты Госдумы решили выяснить, как россияне относятся к их работе. Для этого парламентарии заказали ВЦИОМу социологическое исследование о своей деятельности — оно будет проведено по итогам осенней сессии, которая стартует 10 сентября. Согласно условиям тендера, с которым ознакомились «Известия», изучение общественного мнения обойдется парламенту в 9,5 млн рублей. За эти деньги депутаты планируют узнать, что россияне думают как об уже принятых законах, так и новых инициативах. Исследование поможет найти именно те темы, которые ждет избиратель, считают опрошенные «Известиями» парламентарии.

1311 документов

Осенняя сессия, которая открывается 10 сентября, обещает быть очень напряженной, так как пройдет в короткие сроки. Ее продолжительность — всего четыре месяца, отметил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На рассмотрении нижней палаты сегодня находится 1311 законопроектов, из которых 244 приняты в первом и четыре — во втором чтении. В первую очередь депутаты планируют уделить внимание документам, направленным на реализацию нацпроектов и послания президента. Они должны быть рассмотрены до конца сессии.

Еще одним важным вопросом станет приятие федерального бюджета на 2020 год, а также ряда бюджетообразующих законов. Впрочем, деятельность парламентариев затронет и другие сферы. Так, на первом заседании будет создана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Решение об этом парламентарии приняли после акций протеста в столице, которые были поддержаны иностранными СМИ и посольством США.

Планирует Госдума рассмотреть и ряд резонансных законопроектов. В их числе — ограничение до 20% доли иностранного владения медиаресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, отмена возрастной маркировки для произведений искусства и законопроект против домашнего насилия. Не останется без внимания и вопрос фейковых новостей — его хотят обсудить с участием журналистов и экспертов в октябре, после чего будет принято решение о необходимости законодательного регулирования.

Обязаны знать

Для повышения качества принимаемых инициатив Госдума планирует провести социологическое исследование о деятельности нижней палаты парламента по итогам осенней сессии. Ранее нижняя палата парламента уже заказывала аналогичные опросы ВЦИОМа. В 2018 году на эти цели было потрачено 20 млн рублей, а в 2017-м — 27,9 млн рублей. Получить оперативный комментарий в аппарате Госдумы о причнах сокращения стоимости исследований «Известиям» не удалось. Сами депутаты считают, что такие соцопросы полезны парламенту вне зависимости от их стоимости.

— Узнать мнение избирателей, населения о законотворческой деятельности парламента никогда не бывает лишним. Мы работаем для наших граждан и знать, что они от нас хотят, мы обязаны, — заявил «Известиям» вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

За один год Госдума принимает такое же количество законопроектов, как все европейские парламенты, отметил он.

— Это, конечно, неправильно. Возможно, это исследование поможет нам выстроить работу так, чтобы законы принимались на те темы, которые избиратель реально ждет. Бывает, что в стране что-то произошло, а мы уже готовим по этому поводу федеральный закон. Но это нужно не всегда — зачастую можно решить проблему на уровне региональной власти, — подчеркнул парламентарий.

Эту точку зрения разделяют в «Единой России».

— Госдума использует самые разные способы, чтобы узнать мнение общества. Мы обсуждаем законопроекты с экспертами на стадии их принятия, существует механизм контроля, когда создаются рабочие группы по мониторингу ситуации после вступления закона в силу. Безусловно, социсследования тоже важны, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции Андрей Исаев.

Не прочь узнать оценку деятельности Госдумы и в КПРФ, хотя коммунисты и относятся к соцопросам с долей скепсиса.

— Лично я отношусь к различного рода соцопросам с поправками. Пройдя через многие избирательные кампании, могу сказать, что зачастую прогнозы социологов не подтверждались. Но тем не менее мы будем правы, если к ним обратимся, чтобы лучше понимать волнующие граждан проблемы, — заявил первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

В техническом задании актуальность исследования объясняется необходимостью перевода общественного мнения в категорию государственных решений. «Государственная дума является самым публичным органом власти, граждане чаще знают депутатов, чем чиновников. Кроме того, она является представительным органом и к ней предъявляется большой общественный запрос на отклик к нуждам и желаниям граждан», — говорится в документе.

Через телефонные опросы, интервью и фокус-группы депутаты хотят выяснить отношение населения к деятельности парламента, изучить запрос на те или иные законопроекты. Также в Госдуме хотят знать об информированности россиян о работе нижней палаты по ключевым вопросам соцполитики и ожиданиях по изменению действующего законодательства.

Ближе к людям

Термин «бешеный принтер» к нынешнему созыву Госдумы неприменим, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов. В пример он привел закон «О паллиативной помощи», который активно поддержали избиратели и в итоге документ был принят в третьем чтении.

Деятельность Госдумы нельзя оценивать отдельно от рейтинга власти в целом, отметил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Имидж парламента неотделим от имиджа власти. Госдума разделяет с исполнительной властью все издержки нынешней экономической ситуации и непопулярных решений, которые мы наблюдали, — например, пенсионную реформу, – уточнил эксперт.

В тоже время Константин Калачев подчеркнул, что сейчас Госдума проявляет больше самостоятельности. Нижняя палата — в том числе через соцопросы — ищет возможности повышения не только своего рейтинга, но и власти в целом, уточил он.