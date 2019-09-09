В Госдуме задумались о введении ответственности за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья приступил к обсуждению ответственности за ложный вызов скорой помощи. Возможное нововведение предлагается обсудить с общественностью. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказал член комитета нижней палаты парламента Юрий Кобзев.

По словам депутата, «скорая» предназначена для оказания экстренной помощи, в которой никому не может быть отказано. При этом иногда в службу поступают неоправданные звонки, когда бригаду медиков вызывают просто так. В этом случае с пациентом как минимум необходимо проводить разъяснительную работу.

«Если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье», — цитирует Кобзева ТАСС.

По мнению Кобзева, к обсуждению нужно привлечь общественность, с которой необходим договор, сообщает телеканал «360».

«Мы знаем, что есть конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, мы будем делать всё, чтобы человек получал ее бесплатно», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что речи о платном вызове «скорой» нет, но за ложный вызов должна наступать ответственность.

В августе сообщалось, что в Москве обновят оснащение выездных бригад скорой помощи. Запланировано обновление оборудования для оказания экстренной помощи — дефибрилляторов, электрокардиографов, аппаратов искусственной вентиляции легких.