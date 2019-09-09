Прямой эфир

В Госдуме задумались о введении ответственности за ложный вызов скорой помощи

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья приступил к обсуждению ответственности за ложный вызов скорой помощи. Возможное нововведение предлагается обсудить с общественностью. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказал член комитета нижней палаты парламента Юрий Кобзев.

Секрет за правду: разглашение врачебной тайны обернулось увольнением
Пермский врач боролась за право пациентов на бесплатную медицину и лишилась работы

По словам депутата, «скорая» предназначена для оказания экстренной помощи, в которой никому не может быть отказано. При этом иногда в службу поступают неоправданные звонки, когда бригаду медиков вызывают просто так. В этом случае с пациентом как минимум необходимо проводить разъяснительную работу.

«Если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье», — цитирует Кобзева ТАСС.

По мнению Кобзева, к обсуждению нужно привлечь общественность, с которой необходим договор, сообщает телеканал «360».

«Мы знаем, что есть конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, мы будем делать всё, чтобы человек получал ее бесплатно», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что речи о платном вызове «скорой» нет, но за ложный вызов должна наступать ответственность.

В августе сообщалось, что в Москве обновят оснащение выездных бригад скорой помощи. Запланировано обновление оборудования для оказания экстренной помощи — дефибрилляторов, электрокардиографов, аппаратов искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи рассказали об опасности поиска симптомов болезней в интернете
Фонд «Вольное дело» подарил тулунской больнице две машины скорой помощи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019