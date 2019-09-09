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Франция отложила отмену санкций против России

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поприветствовал позитивные шаги между Россией и Украиной, которые страны сделали навстречу друг другу за прошедшие недели ради смягчения напряженности в отношениях, но заявил, что пока не стоит отменять антироссийские санкции. Такую позицию он озвучил на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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«Еще не время отменять санкции. Однако по сравнению с прошлыми годами мы наблюдаем новое настроение, которому мы рады», — сказал дипломат в понедельник, 9 сентября, его слова приводит Reuters.

Как подчеркнул политик, пришло время для работы над снижением недоверия между Россией и Европой, которые должны быть партнерами на стратегическом и экономическом уровне.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он и российский лидер Владимир Путин выполнили всё, что обещали.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

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