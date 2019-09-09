Nissan подсчитала ущерб от махинаций Карлоса Гона

Махинации с финансами бывшего руководителя автомобильной компании Nissan Карлоса Гона нанесли фирме ущерб в 35 млрд иен ($327 млн). Об этом заявил председатель нынешнего совета директоров Nissan Ясуси Кимура в понедельник, 9 сентября.

«Мы подсчитали, что общий ущерб компании, причиненный в результате его махинаций, составил 35 млрд иен. В связи с этим мы намерены подать соответствующий иск в суд», — цитирует Кимуру ТАСС.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что Гон, обвиняемый в махинациях, покинет пост президента японского отделения после признания в получении завышенных бонусов.

Впервые Гон оказался в тюрьме Токио 19 ноября 2018 года, когда его арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Следствие считает, что он скрывал подлинные размеры доходов на должности председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год с помощью бывшего члена совета директоров Грега Келли для ухода от уплаты налогов. В начале марта Гона освободили под залог 1 млрд иен ($9 млн).

8 апреля в ходе внеочередного собрания акционеров Nissan он был исключен из совета директоров.