Президент Nissan покинет пост из-за финансового скандала

Президент японского автопроизводителя Nissan Хирото Саикава планирует покинуть пост после признания в получении завышенных бонусов. Как сообщает 8 сентября Nikkei, глава автоконцерна рассказал о своем намерении некоторым топ-менеджерам Nissan.

Точная дата ухода Саикавы, занимавшего свой пост с 1 апреля 2017 года, не определена. Глава компании признался в том, что получал слишком крупные бонусные выплаты за внутренние сделки. Столкнувшись с растущей критикой, Саикава решил, что пришло время уйти в отставку.

Известно, что комитет по выдвижению кандидатур Nissan, который состоит в основном из внешних директоров, начал поиск замены Саикавы еще в июле. 9 сентября Nissan проведет заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос о выплате вознаграждения Саикаве, а также рассматриваться список кандидатов на должность генерального директора.

Как отмечает ТАСС, размер бонусных выплат в Nissan рассчитывался из уровня стоимости акций компании — такую систему в японском автомобильном концерне ввели для стимулирования руководства предпринимать активные действия, направленные на развитие корпорации и увеличение ее доходов.

8 апреля акционеры Nissan в ходе внеочередного собрания исключили из совета директоров его бывшего главу автопроизводителя Карлоса Гона, обвиняемого в махинациях.

Впервые Гон оказался в тюрьме Токио 19 ноября 2018 года, когда его арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Следствие считает, что он скрывал подлинные размеры доходов на должности председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год с помощью бывшего члена совета директоров Грега Келли для ухода от уплаты налогов. В начале марта Гона освободили под залог 1 млрд иен ($9 млн).