Находящийся под домашним арестом Карлос Гон сможет переехать в особняк

Бывший руководитель альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, находящийся под домашним арестом, сможет сменить обстановку и переехать в свой особняк в центре Токио.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, столичный окружной суд удовлетворил просьбу защиты бизнесмена о его переезде. Вскоре Гон покинет свою квартиру в районе Сибуя и въедет в отдельный дом в районе Минато.

В то же время жена предпринимателя Кэрол, которой постановлением суда запрещено контактировать со своим супругом, заявила, что не имеет никакого отношения к его финансовым делам. Она попросила у властей разрешить ей совместное проживание с мужем.

25 апреля Карлос Гон был во второй раз освобожден из токийской тюрьмы. Размер залога составил 500 млн иен (около $4,5 млн). Это почти вдвое меньше, чем в конце марта этого года, когда Гона в первый раз отпустили под залог.

22 апреля прокуратура Токио предъявила Гону новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan. Отмечалось, что миллионы долларов могли быть похищены бизнесменом в результате мошеннической схемы при переводе денег от японской корпорации в Оман в адрес действующей там фирмы по торговле легковыми машинами. Новое обвинение позволило на время оставить Гона в тюрьме, но его адвокаты подали иск с требованием освобождения под залог.

Ранее экс-главе концерна уже были предъявлены три обвинения в присвоении или незаконном использовании средств Nissan. Гон впервые был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Следствие также считает, что он переложил на корпорацию свои личные финансовые потери.