Прямой эфир

«Денежная подушка» российского госсектора рекордно выросла

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совокупный объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в России в 2018 году вырос на 3,8 трлн рублей, что стало рекордом с момента начала публикации статистики в 2012 году. Годом ранее рост составлял только 380 млрд рублей. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и ЦБ.

Доллар в курсе: валютные вклады выросли на 9% за полгода
Депозиты в иностранных деньгах увеличились почти в четыре раза больше, чем в рублях

Суммарные запасы федерального бюджета на счетах в казначействе достигли рекордных 10,2 трлн рублей. Причиной такой динамики стало бюджетное правило на дополнительные нефтегазовые доходы. В прошлом году Минфин купил валюты на 4,1 трлн рублей, часть денег была зачислена в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Такая же ситуация сохраняется и в текущем году. Поскольку стоимость нефти остается выше цены отсечения, принятой на уровне $41,6 за баррель, то в первые полгода на закупку валюты направлено почти 1,9 трлн рублей.

В июле объем ФНБ достиг 7,87 трлн рублей, а размер ликвидной части составил 5,7%. Отмечается, что когда он превысит 7%, правительство может начать инвестировать накопленные средства.

В феврале сообщалось, что размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на валютных счетах Центробанка России за 2018 год принесло совокупную доходность в размере 0,63% годовых в корзине разрешенных иностранных валют и 18,33% годовых в рублевом выражении, а общий доход от размещения средств фонда за этот период составил 70,52 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Международные резервы России превысили $500 млрд
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019