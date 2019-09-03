«Денежная подушка» российского госсектора рекордно выросла

Совокупный объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в России в 2018 году вырос на 3,8 трлн рублей, что стало рекордом с момента начала публикации статистики в 2012 году. Годом ранее рост составлял только 380 млрд рублей. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и ЦБ.

Суммарные запасы федерального бюджета на счетах в казначействе достигли рекордных 10,2 трлн рублей. Причиной такой динамики стало бюджетное правило на дополнительные нефтегазовые доходы. В прошлом году Минфин купил валюты на 4,1 трлн рублей, часть денег была зачислена в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Такая же ситуация сохраняется и в текущем году. Поскольку стоимость нефти остается выше цены отсечения, принятой на уровне $41,6 за баррель, то в первые полгода на закупку валюты направлено почти 1,9 трлн рублей.

В июле объем ФНБ достиг 7,87 трлн рублей, а размер ликвидной части составил 5,7%. Отмечается, что когда он превысит 7%, правительство может начать инвестировать накопленные средства.

В феврале сообщалось, что размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на валютных счетах Центробанка России за 2018 год принесло совокупную доходность в размере 0,63% годовых в корзине разрешенных иностранных валют и 18,33% годовых в рублевом выражении, а общий доход от размещения средств фонда за этот период составил 70,52 млрд рублей.