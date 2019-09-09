Юрист напомнил о недопустимости трат по ошибке зачисленных на карту чужих денег

Тратить деньги, которые были ошибочно зачислены на банковскую карту, категорически нельзя, поскольку по закону гражданин обязан их вернуть. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказал юрист Андрей Лисов.

По словам эксперта, в законодательстве есть такое понятие, как «неосновательное обогащение», поэтому попавшие по ошибке на счет карты деньги должны быть возвращены владельцу. Для этого отправитель обращается в банк с заявлением об ошибочном переводе, и банк может связаться с владельцем карты, на которую поступили чужие денежные средства, и потребовать вернуть их. Если гражданин отказывается возвращать средства, то дело передают в суд, который по итогам расследования принимает решение о списании ошибочно зачисленной суммы со счета получателя. Кроме того, суд может обязать заплатить «сверху» за пользование деньгами, моральный ущерб и судебные издержки.

«Судебная практика исходит из того, что любой платеж между двумя физическими лицами можно попытаться вернуть как неосновательное обогащение», — объясняет юрист.

В том случае, если человек получает сообщение о зачислении перевода на карту и не знает, от кого они, и он не одалживал никому указанную суму, следует насторожиться. Особенно если вдогонку приходит сообщение о переводе в размере одного рубля с текстом, содержащим номер карты и просьбу вернуть зачисленные по ошибке средства. В этом случае спешить с возвратом денег юристы не советуют, поскольку для начала следует разобраться, кто именно сделал перевод.

Для этого нужно позвонить отправителю, если в сообщении указан телефон, проверить в мобильном банке, совпадают ли его ФИО и номер карты с данными, по которым вас просят вернуть деньги. По словам экспертов, мошенники рассчитывают на то, что владелец карты вернет им деньги, а они обратятся в банк с заявлением об ошибочном переводе, и в этом случае по закону банк встанет на сторону отправителя и «вычтет» эту сумму со счета получателя.

Специалисты подчеркивают, что лучше всего возвращать деньги после того, как с владельцем карты свяжется банк и официально подтвердит, что перевод сделал добропорядочный гражданин и что со счета дополнительно ничего списываться не будет.

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