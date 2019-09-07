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СМИ узнали о признании вины подозреваемого в нападении на Памфилову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову обнаружили в лесу, где мужчина живет некоторое время, свою причастность к атаке он подтвердил. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый был обнаружен в шалаше в лесу на территории Подмосковья. Он жил там после того, как потерял работу и документы, удостоверяющие личность. Мужчина не стал отпираться, а подтвердил свою причастность к содеянному», — рассказал собеседник агентства.

По данным «Интерфакса», нападавшего зовут Башит Карабалаев, в Россию он приехал из Казахстана несколько лет назад. В дом он пробрался, чтобы «найти какую-нибудь еду». После потери документов он перебивается случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.

Мужчину задержали ранее в этот день. Как заявили в МВД, подозреваемый является уроженцем одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время Следственный комитет допросит мужчину. Как утверждают в СК, неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к нападению были получены еще до его задержания.

Нападение на дом главы Центризбиркома в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. Как рассказала Памфилова, она вышла открыть дверь кошке, когда высокий мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером. Памфилова начала отбиваться от злоумышленника стулом, после чего тот убежал.

Предположительно, нападавший проник в здание через окно. В результате нападения глава ЦИК повредила палец и получила травму живота. Запрашивать госохрану после инцидента она не стала.

Возбуждено уголовное дело о разбое (по ч. 3 ст. 162 УК РФ), оно передано из МВД в Следственный комитет (СК) России, пишет «Газета.ру».

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