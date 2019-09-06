Политолог осудил Навального за слова о нападении на Памфилову

Российский политолог и правозащитник Алексей Мартынов раскритиковал блогера Алексея Навального за слова о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

«Я не сильно удивлюсь, что этот нападавший какой-то сбрендивший член секты Навального, понимаете? Сбрендивший на всех этих историях. Очень уж сильно совпадает, в один день. И реакция совершенно неадекватная. Если предположить, что это так, то сразу всё станет на свои места. «Держи вора!» или «пожар!», как правило, кричит тот, кто первый поджег или украл», — цитирует его РЕН ТВ.

Вместе с тем политолог добавил, что ему не хотелось бы, «чтобы такие вещи подтвердились».

Ранее Навальный в Twitter посмеялся над нападением на Памфилову. Он усомнился, что это преступление реально. По его словам, если это и произошло, то электрошокер был сломан.

Неизвестный напал на Памфилову в ночь на 6 сентября. Предположительно, злоумышленник забрался в ее подмосковный дом через окно. По словам главы ЦИК, ночью она вышла открыть дверь кошке и вдруг увидела высокого мужчину в маске. Преступник несколько раз ударил ее электрошокером. В итоге глава ЦИК повредила палец и получила травму живота.

Возбуждено уголовное дело о разбое, его расследование взято на особый контроль руководством МВД. Сообщалось, что следствие проверит и отработает каждую версию нападения на Памфилову, в том числе и в связи с профессиональной деятельностью.