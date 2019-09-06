Памфилова раскрыла подробности нападения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, что напавший на нее человек — молодой достаточно высокий мужчина в маске. По ее словам, он 10–15 раз пытался ткнуть ее электрошокером.

Памфилова рассказала, что получила синяки и царапины. Она отбилась от нападающего с помощью стула, получив сопротивление, он убежал. Глава Центризбиркома подчеркнула, что не только испытывает физическую боль, но и находится в шоке.

«Представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», — цитирует «РИА Новости» заявление Памфиловой в эфире канала «Россия 24».

Глава ЦИК допустила, что нападение было случайным, хотя нападавший был хорошо экипирован.

Комментируя свое настроение после инцидента, Памфилова отметила, что не деморализована. В единый день голосования она пообещала «быть во всеоружии».

В ночь на 6 сентября неизвестный проник в дом председателя Центризбиркома в подмосковной Истре и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое. По словам источника, целью нападения было ограбление.