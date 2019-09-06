Прямой эфир

Памфилова раскрыла подробности нападения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, что напавший на нее человек — молодой достаточно высокий мужчина в маске. По ее словам, он 10–15 раз пытался ткнуть ее электрошокером.

Памфилова рассказала, что получила синяки и царапины. Она отбилась от нападающего с помощью стула, получив сопротивление, он убежал. Глава Центризбиркома подчеркнула, что не только испытывает физическую боль, но и находится в шоке.

«Представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», — цитирует «РИА Новости» заявление Памфиловой в эфире канала «Россия 24».

Глава ЦИК допустила, что нападение было случайным, хотя нападавший был хорошо экипирован.

Комментируя свое настроение после инцидента, Памфилова отметила, что не деморализована. В единый день голосования она пообещала «быть во всеоружии».

В ночь на 6 сентября неизвестный проник в дом председателя Центризбиркома в подмосковной Истре и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое. По словам источника, целью нападения было ограбление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путину доложили о нападении на Памфилову
Памфилова рассказала о самочувствии после нападения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019