Прямой эфир

На главу ЦИК напали с электрошокером

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный проник в дом главы Центризбиркома Элла Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о происшествиии поступило около 1:30. Сообщалось, что нападение совершено на хозяйку одного из домов в подмосковной Истре. Прибывшие полийцейские установили, что это Памфилова, передает ТАСС.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — рассказала Волк.

Возбуждено дело по ч.3 ст. 162 УК РФ («Разбой»), отметила представитель МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019