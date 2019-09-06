На главу ЦИК напали с электрошокером

Неизвестный проник в дом главы Центризбиркома Элла Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о происшествиии поступило около 1:30. Сообщалось, что нападение совершено на хозяйку одного из домов в подмосковной Истре. Прибывшие полийцейские установили, что это Памфилова, передает ТАСС.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — рассказала Волк.

Возбуждено дело по ч.3 ст. 162 УК РФ («Разбой»), отметила представитель МВД.