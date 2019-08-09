В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей

В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись. Инцидент произошел 8 августа на улице Большая Пионерская, сообщили в столичном управлении МВД России.

Неизвестный в мотоциклетном костюме и шлеме напал на мужчину 1961 года рождения возле его дома, передает агентство «Москва». Злоумышленник вырвал у бизнесмена рюкзак, в котором были деньги и банковские карты, и скрылся вместе с соучастником, поджидавшим его на мотоцикле.

В МВД возбудили уголовное дело о грабеже, личности преступников устанавливаются.

8 августа сообщалось, что неизвестные на улице Раменки в Москве отобрали у бизнесмена сумку с 9 млн рублей.